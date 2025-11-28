Drama in OÖ: Nach Joggerin-Tod müssen Hunde eingeschläfert werden

Nach einer tödlichen Hundeattacke auf eine Joggerin 2023 in Naarn müssen auch die zwei noch lebenden American Staffordshire Terrier , die daran beteiligt waren, eingeschläfert werden. Das Landesverwaltungsgericht (LVwG) Oberösterreich hat eine Beschwerde der Halterin gegen einen entsprechenden Bescheid zurückgewiesen, teilte es am Freitag mit.

Eine der Begründungen: Es sei das verschärfte neue Hundehaltegesetz anzuwenden - das infolge des Vorfalls erlassen worden war. Im Oktober 2023 hatten in Naarn (Bezirk Perg) drei Hunde eine 60-jährige Joggerin angefallen und getötet.

Besitzerin wurde verurteilt

Die Hundehalterin wurde deswegen im Vorjahr rechtskräftig wegen grob fahrlässiger Tötung zu 15 Monaten Haft, fünf davon unbedingt, verurteilt. Ein Hund wurde zeitnah nach dem Vorfall eingeschläfert. Die anderen wurden der Frau abgenommen und kamen bei einem Hundetrainer unter.

Die Bezirkshauptmannschaft entzog der Halterin heuer das Eigentum an den Hunden und ordnete wegen besonderer Gefährlichkeit die schmerzlose Tötung der Tiere an. Dagegen erhob die Halterin Beschwerde beim LVwG.

Die Frau begründete ihre Beschwerde damit, dass das im Jahr 2024 neu erlassene Oö. Hundehaltegesetz - die Verschärfung des Gesetzes erfolgte aufgrund der tödlichen Bissattacke auf die Joggerin - noch nicht anwendbar sei und daher auch eine neue „Gefährlichkeitsuntersuchung“ der Hunde erfolgen müsse.