Nach tödlicher Hundeattacke: Gemeinde Naarn warnt vor Giftködern

Anfang Oktober wurde eine 60-jährige Joggerin aus dem Ort von Nachbarhunden zu Tode gebissen.

Jetzt ist die Gemeinde wieder in Aufruhr, wie die Kronenzeitung am Mittwoch berichtete. Denn ganz in der Nähe der tödlichen Attacke wurden zwei American Staffordshire Terrier vergiftet.