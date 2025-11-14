Tödliche Bärenattacken: Japan holt Polizisten aus dem Ruhestand

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Nach außergewöhnlich vielen Bärenangriffen will Japan pensionierte Polizisten und Soldaten anwerben, um gegen die Raubtiere vorzugehen. Bei einem Ministertreffen ist am Freitag ein entsprechendes Maßnahmenpaket beschlossen worden. Unter anderem sollen Menschen "mit Erfahrung im Umgang mit Schusswaffen" um Mithilfe bei der Tötung der Bären gebeten werden. Seit April wurden in Japan 13 Menschen bei Bärenattacken getötet, ein neuer Höchststand.

Ziel des Pakets sei es, die zu große Bärenpopulation zu verkleinern, sagte Regierungssprecher Minoru Kihara bei einer Pressekonferenz. Einige Gemeinden hatten die Polizei zuletzt angewiesen, mit Jägern zusammenzuarbeiten, um Bären zu fangen oder zu töten. Am Donnerstag hatten mit Gewehren bewaffnete Beamte begonnen, in Teilen der Region Iwate zu patrouillieren. Um die Polizisten mit Gewehren ausrüsten zu können, mussten die strengen japanischen Waffengesetze geändert werden.