In einem Parkhaus festzusitzen ist für viele ein Horrorszenario: Für Marina Jones alias @elvislover1973 ist dieses Szenario Realität geworden.

Die TikTokerin erzählt in einem Clip, dass sie mit ihrem Auto das Parkhaus nicht verlassen kann, weil sie nur einen Fünfdollarschein bei sich hat und ihre Bankomatkarte verloren hat.

Kein Entkommen aus dem Parkhaus

Das Problem: Im Parkhaus ist nur Kartenzahlung möglich. Jones erzählt im Video, dass sie einfach die Person hinter sich fragen wird, ob sie ihre Bankomatkarte benutzen darf. Im Gegenzug wird sie ihr ihren Fünf-Dollar-Schein in die Hand drücken, um endlich ins Freie zu gelangen.

Allerdings stellt sie fest, dass das Auto in der Warteschlage bereits weggefahren ist. "Oh mein Gott, sie sind weg", sagt sie schockiert in die Kamera.