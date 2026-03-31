Frau in Hamburg von Wolf gebissen

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In Hamburgs Innenstadt hat die deutsche Polizei nach eigenen Angaben einen Wolf eingefangen. Der Wolf hatte zuvor eine Frau im Bezirk Altona gebissen und verletzt. Am Anleger an der Binnenalster zogen Polizeibeamte später den Wolf mit einer Schlinge aus dem Wasser. Demnach waren Hinweise von Anrufern eingegangen, die dort und an anderen Orten ein solches Tier gesehen hatten.

Ob es sich bei dem eingefangenen Tier um den Wolf handelt, der am Wochenende unter anderem im Stadtteil Blankenese gesehen wurde, ist nach Angaben der Polizei noch nicht gesichert. Man halte es aber für wahrscheinlich, da nicht von mehreren dieser Tiere im Stadtgebiet ausgegangen werde, teilte die Leitstelle mit.