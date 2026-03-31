Frau in Hamburg von Wolf gebissen
Zusammenfassung
- In Hamburg wurde eine Frau von einem Wolf gebissen und verletzt.
- Die Polizei fing das Tier nach mehreren Sichtungen in der Innenstadt ein.
- Experten bestätigten anhand von Video- und Fotomaterial, dass es sich eindeutig um einen Wolf handelt.
In Hamburgs Innenstadt hat die deutsche Polizei nach eigenen Angaben einen Wolf eingefangen. Der Wolf hatte zuvor eine Frau im Bezirk Altona gebissen und verletzt.
Am Anleger an der Binnenalster zogen Polizeibeamte später den Wolf mit einer Schlinge aus dem Wasser. Demnach waren Hinweise von Anrufern eingegangen, die dort und an anderen Orten ein solches Tier gesehen hatten.
Ob es sich bei dem eingefangenen Tier um den Wolf handelt, der am Wochenende unter anderem im Stadtteil Blankenese gesehen wurde, ist nach Angaben der Polizei noch nicht gesichert.
Man halte es aber für wahrscheinlich, da nicht von mehreren dieser Tiere im Stadtgebiet ausgegangen werde, teilte die Leitstelle mit.
Mehrere Wolfsichtungen
Laut früheren Angaben der Umweltbehörde hatten mehrere Menschen seit Samstag einen Wolf gesichtet. Zunächst sei dieser in Parks entlang des Falkensteiner Ufers in Blankenese beobachtet worden, später auch weiter östlich in Nienstedten und Othmarschen.
Der Wolfsexperte Norman Stier von der Technischen Universität Dresden habe später anhand eines Videos und eines Fotos aus der Bevölkerung bestätigt, dass es sich zweifelsfrei um einen Wolf handle.
Kommentare