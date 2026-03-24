St. Pölten

Rätsel um totes Tier auf Autobahn in NÖ: War es ein Wolf?

Ein Tier überquerte nachts die Autobahn bei St. Pölten – kurz darauf kam es zur Kollision. Nun wird geprüft, ob es sich um einen Wolf handelt.
24.03.2026, 10:14

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

FILES-FRANCE-NATURE-ANIMAL-WOLF-HUNTING-AGRICULTURE

Auf der Westautobahn (A1) im Raum St. Pölten ist möglicherweise ein Wolf von einem Pkw erwischt und getötet worden.

Vier Wochen nach erstem Abschuss: Wieder Problemwolf in NÖ erlegt

Ein Tier hatte am Montag gegen 23.15 Uhr die Richtungsfahrbahn Salzburg überquert und wurde vom Fahrzeug erfasst, bestätigte Polizeisprecher Johann Baumschlager auf Anfrage. Am Dienstag liefen Untersuchungen an. Geprüft wird, ob es sich tatsächlich um einen verendeten Wolf handelt. 

Untersuchungen laufen

Seitens der Abteilung Agrarrecht des Landes Niederösterreich hieß es auf Anfrage, dass der veterinärfachliche Dienst das Tier begutachtet. Vorgesehen sei in der Folge eine Untersuchung durch das Forschungsinstitut für Wildtierkunde und Ökologie der Veterinärmedizinischen Universität Wien. Ziel sei, den Sachverhalt vollständig zu ermitteln.

Wolf trabte mitten durch Gemeinde in der Buckligen Welt

Erste Ergebnisse dürften in etwa zwei Wochen vorliegen. 

St. Pölten
kurier.at, Agenturen  | 

Kommentare