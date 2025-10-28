Vier Wochen nach erstem Abschuss: Wieder Problemwolf in NÖ erlegt

Das Waldviertel gilt mit zumindest vier bestätigten Wolfsrudeln als einer der Hotspots in Österreich, was das Zusammenleben mit den Raubtieren anbelangt. Vier Wochen nachdem in Niederösterreich der erste Problemwolf legal geschossen wurde, ist am vergangenen Wochenende ein zweites Tier erlegt worden. Im Bezirk Zwettl wurde am Samstag ein Wolf geschossen, nachdem sich das Tier wiederholt bewohnten Gebäuden innerhalb des Ortsgebiets genähert hat.

Wie es am Dienstag aus dem Büro von LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP) heißt, sei es schon in den Tagen und Wochen vor der Entnahme des Wolfes untertags zu Sichtungen und Annäherungen in unmittelbarer Nähe von Häusern gekommen. Begutachtung durch Sachverständige Trotz Vertreibungen erfolgten weitere Annäherungen an bewohnte Gebäude. Die Entnahme des Wolfes wurde dem Land Niederösterreich innerhalb der vorgesehenen Frist ordnungsgemäß gemeldet, eine Begutachtung durch Sachverständige des Landes erfolgte umgehend, heißt es beim Land NÖ.

Wolfsverordnung dient der Sicherheit von Menschen "Wenn sich Problemwölfe bei uns Siedlungen nähern und damit die Sicherheit der Menschen bedrohen, dann dürfen sie natürlich vertrieben und erlegt werden. Denn die Niederösterreichische Wolfsverordnung dient der Sicherheit von Menschen und Nutz- sowie Haustieren vor Wolfsangriffen“, erklärt Pernkopf. Die NÖ Wolfsverordnung wurde im Herbst des Vorjahrs einstimmig von ÖVP, FPÖ und SPÖ in der Landesregierung beschlossen, gemäß der nun Voraussetzungen für einen Abschuss erfüllt waren, so der LH-Stellvertreter.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © NLK Filzwieser LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf