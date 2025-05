Zu viele Wölfe in Europa: EU senkt den Schutzstatus des Raubtieres

Der Bestand hat sich in den vergangenen zehn Jahren annähernd verdoppelt. Laut einer neuen Studie aus 34 Ländern ist die Zahl der Wölfe von rund 12.000 Exemplaren auf über 21.500 gestiegen.

Vor diesem Hintergrund hat das Europäische Parlament am Donnerstag entschieden, den Schutzstatus des Wolfes von bisher "streng geschützt“ auf "geschützt“ abzusenken. Diese Aufweichung des Schutzes soll den einzelnen Staaten ermöglichen, den Bestand leichter zu regulieren und bürokratische Hürden für die Entnahme von Problem- oder Risikowölfen abzubauen.

Ein herabgesenkter Schutzstatus räumt den EU-Staaten mehr Flexibilität ein, die Jagd auf Wölfe zuzulassen, ohne den Schutz des Raubtieres gänzlich aufzuheben. Die rasant gestiegene Populationen in Europa hat in zahlreichen Staaten zu Schwierigkeiten und Konflikten im Zusammenleben mit den Raubtieren geführt.

Sieben Rudel und 100 Nachweise in Österreich

In Österreich wurden vor zehn Jahren noch acht Wölfe genetisch nachgewiesen. 2023 waren es mit 104 Exemplaren schon dreizehn Mal so viele. Und dieses Niveau wird auch trotz der Entnahme und des behördlich kontrollierten Abschusses von 16 Wölfen in den Jahren 2023 und 2024 beibehalten.

Aktuell sind sieben Rudel in Österreich bekannt und nachgewiesen - vier davon im Waldviertel in Niederösterreich sowie drei in Kärnten bzw. im Grenzgebiet zu Osttirol.

An die 100 verschiedenen Wolfsexemplare wurden im Vorjahr in Österreich genetisch erfasst.