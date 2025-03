Zahl der Wölfe in Europa steigt

In Europa leben 21.500 Wölfe , das sind 58 Prozent mehr als vor einem Jahrzehnt, berichten Forscher. Auch in Österreich stieg die Zahl der Isegrims, im Vergleich zu anderen Ländern gibt es hier mit rund hundert Individuen immer noch recht wenige.

Ein Team um Cecilia Di Bernardi von der Sveriges Lantbruksuniversitet (deutsch: Schwedische Universität für Agrarwissenschaften) in Riddarhyttan (Schweden) hat anhand von Monitoring-Berichten und Expertenschätzungen ermittelt, wie viele Wölfe es im Jahr 2022 in 34 Ländern Europas inklusive Österreich gab: Es waren insgesamt 21.500 Wölfe, in den EU Staaten 19.000. Sie teilen sich den Platz dort mit 279 Millionen Nutztieren und 449 Millionen Menschen.

Österreich gehört zu den Wenig-Wölfe-Staaten

In manchen Ländern wie Deutschland, Italien, Griechenland und Spanien gab es viel mehr als tausend Wölfe, in anderen wie Österreich, Ungarn und Belgien weniger als hundert, berichten die Wildtierbiologen. Nur in den drei "Mikrostaaten" Monaco, San Marino und dem Vatikan sind die Tiere (noch) nicht heimisch geworden.

Die Zahl der Wölfe ist im vergangenen Jahrzehnt in 19 Ländern wie Österreich, Tschechien, Finnland, Frankreich, Deutschland und der Schweiz gestiegen und in Bosnien Herzegowina, Montenegro und Mazedonien gesunken, heißt es in dem Bericht. In den übrigen Staaten gibt es gleich viele Wölfe wie zuvor oder hohe Schwankungen.