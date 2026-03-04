Wolfsrudel in Österreich: 2025 wurde ein Viertel der Tiere erlegt

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Die Naturschutzorganisation WWF hat am Mittwoch in einer Aussendung Kritik an den Wolfabschüssen im Vorjahr geübt. Ein Viertel der Tiere ist weg Nachdem 25 Wölfe auf Basis einer Verordnung oder durch Wildtierkriminalität getötet worden sind, verschwand rund ein Viertel der in Österreich bekannten Population von 102 Exemplaren. Zudem wies der WWF darauf hin, dass hierzulande seit 2022 fünfmal mehr Tiere als in Deutschland geschossen worden sind - und dies obwohl die Zahl der Rudel dort 24-mal so hoch sei.

219 Rudel gebe es beim nördlichen Nachbarn, nur neun Wolfsfamilien sind laut der NGO in Österreich nachgewiesen. Fünf Mal mehr als in Deutschland In Deutschland wurden seit dem Jahr 2022 demnach insgesamt zwölf Wölfe im Rahmen sogenannter Managementmaßnahmen getötet. In Österreich waren es im selben Zeitraum 57 behördlich genehmigte Tötungen - also fast fünfmal so viele (jeweils ohne Fälle von Wildtierkriminalität).

"In Deutschland werden höchstens einzelne Tiere entnommen, während hierzulande ein erheblicher Teil des Bestandes getötet wird. Das ist aus Artenschutz-Sicht eine fatale Entwicklung, die gestoppt werden muss", sagte Christian Pichler vom WWF. In der Detailauswertung 2025 gab es 22 Abschüsse auf Basis von Verordnungen, die laut einer WWF-Analyse allesamt dem EU-Recht widersprechen. Dazu kommen noch drei dokumentierte illegale Tötungen.