Wolf soll in St. Peter ob Judenburg durch Wohngebiet spaziert sein

"Wölfe werden für ländliche Bevölkerung zur Bedrohung", befand der steirische Bauernbund am Samstag in einer Aussendung, laut der an diesem Tag ein Wolf in St. Peter ob Judenburg im Bezirk Murtal gesichtet worden sein soll. Als Beleg wurden Foto- und Videomaterial an Medien versandt.

"Die Zeiten, wo man Wölfe nur sehr selten in abgelegenen Bergregionen antreffen konnte und Nutztiere nur auf entlegenen Almen qualvoll gerissen werden, ist mit der heutigen Wolfssichtung in St. Peter ob Judenburg endgültig vorbei", hieß es dazu vom Bauernbund.

Bauernbund sieht sich bestätigt

Mit seiner zunehmenden Verbreitung nähere sich der Wolf mittlerweile auch bewohnten Siedlungsgebieten an, verliere immer mehr die Scheu von Menschen und werde dadurch zur Gefahr für die Bevölkerung. Die dem Steirischen Bauernbund zugespielten Bilder und Videos zeigen einen Wolf durch die Siedlungen des Ortes laufen, hieß es weiter.