Jetzt bestätigt: Auf A1 überfahrenes Tier war ein Wolf

Das in der Vorwoche auf der Westautobahn (A1) im Raum St. Pölten von einem Pkw erfasste und getötete Tier war ein Wolf. Das bestätigten Untersuchungen der Veterinärmedizinischen Universität Wien, hieß es am Dienstag auf Anfrage seitens des Landes Niederösterreich. Bereits kurz nach der Kollision hatte es entsprechende Vermutungen und Annahmen gegeben.

Der Vorfall hatte sich am 23. März gegen 23.15 Uhr ereignet. Der Wolf hatte die Richtungsfahrbahn Salzburg überquert und wurde vom Wagen erfasst. Es folgten eine Begutachtung des toten Vierbeiners durch den veterinärfachlichen Dienst und eine Untersuchung durch das Forschungsinstitut für Wildtierkunde und Ökologie der Veterinärmedizinischen Universität Wien. In diesem Rahmen bestätigte sich auch, dass der Wolf tatsächlich infolge der Kollision verendet ist. Eine andere Ursache wurde ausgeschlossen.