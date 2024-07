Indien: Frau von Ex-Mann im Wald an Baum gekettet - 40 Tage ohne Essen

Im indischen Bundesstaat Maharashtra ist eine Frau im Wald an einen Baum gefesselt aufgefunden worden. Der Vorfall ereignete sich in der Nähe des Dorfes Sonurli, rund 450 Kilometer von der Metropole Mumbai entfernt, berichtet India Today.

Unklar, wie lange die Frau im Wald war

Wie lange die Frau zuvor ohne Nahrung im Wald ausharren musste, ist unklar. Die 50-Jährige, die über Notizen mit den Ermittlern kommuniziert, gab an, 40 Tage ohne Nahrung überlebt zu haben. "Die Frau ist nicht in der Lage auszusagen. Sie ist geschwächt, weil sie seit Tagen nichts gegessen hat und weil es in der Gegend stark geregnet hat. Wir wissen nicht, wie lange sie an den Baum gefesselt war. Berichten zufolge hat sie ihren Mann nach einem Streit verlassen“, sagte der Beamte.