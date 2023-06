Frau badete im Trevi-Brunnen und ohrfeigte Polizisten

Wilde Szenen in Rom: Eine Frau ist am Samstagabend in das Becken des Trevi-Brunnens eingestiegen. Als ein Polizist sie aufrief, den Brunnen zu verlassen, ging sie auf den Sicherheitsbeamten los und ohrfeigte ihn. Als die Frau aus dem Brunnen geholt wurde, rastete sie aus und verpasste einem weiblichen Sicherheitsbeamten einen Tritt. Die Polizistin fiel zu Boden.

Die Szene wurde von mehreren Personen gefilmt und die Bilder landeten im Internet. Die Frau wurde wegen Widerstand gegen die Polizei festgenommen.

