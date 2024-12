Mann erschoss in Nordfrankreich 5 Menschen

In Nordfrankreich sind am Samstag fünf Menschen getötet worden. Wie Rettungskräfte mitteilten, wurde das erste Opfer am Nachmittag in der Kleinstadt Wormhout im Département Nord gefunden. Der 29-jährige Mann sei leblos und mit einem Einschussloch im Körper auf offener Straße liegend gefunden worden und noch vor Ort gestorben.