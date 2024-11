"Verbrannte Hintern": So wollen Bewohner von einem Ort genannt werden

"Cul brûlé" heißt auf Deutsch so viel wie "verbrannter Hintern" oder auch "verbrannter Arsch" und ist damit eine äußerst ungewöhnliche Eigenbezeichnung. Dem Lokalsender France Bleu zufolge war die Bezeichnung auch vorher schon als Spitzname im Umlauf. Dem Lokalblatt Le Républicain Lorrain sagte Buono, die benachbarten Kommunen hätten die Menschen in Olley so genannt.

In Frankreich gibt es für Einwohnernamen zahlreiche Möglichkeiten

Ganz genau weiß man aber nicht, woher der Name eigentlich kommt, sagte Bürgermeister Buono. "Es ist entweder eine Anlehnung an den Dreißigjährigen Krieg und an die schwedischen Invasionen oder es ist ein Bezug auf die Produktion eines Öls mittlerer Qualität im Mittelalter, das den Boden der Lampen schwärzte", erklärte Buono.

Zur Wahl standen in Olley auch sieben weitere Bezeichnungen, die sich alle vom Stadtnamen ableiteten. In Frankreich gibt es für solche Einwohnernamen zahlreiche Möglichkeiten. So heißen die Bewohner von Paris Parisiens, die Menschen in Reims werden Rémois genannt, wer aus Bordeaux kommt, ist ein Bordelais, und in Besançon leben Bisontins.