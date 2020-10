Frankreich, Italien: Abgerutschte Häuser und angeschwemmte Leichen

Von einer „katastrophalen Lage“ sprach der Bürgermeister von Limone Piemonte in der italienischen Provinz Cuneo, dessen Städtchen großteils zerstört ist. An der ligurischen Küste wurden seit Sonntag sechs Leichen angespült. Zwei Tote in Ventimiglia nahe der französischen Grenze, zwei bei Sanremo. Eine fünfte Leiche wurde vor dem Badeort Santo Stefano al Mare lokalisiert, ein sechstes Opfer am Montag in Borgo Prino nahe Imperia entdeckt. Bei den Opfern könnte es sich um Vermisste aus Südfrankreich handeln. Rettungsmannschaften haben am Sonntag auch die Leiche eines vermissten Schäfers vom Tenda-Pass gefunden. Der Tote sei im französischen Grenzgebiet aus den Fluten des Flosses Roya geborgen worden.