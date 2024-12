Mega-Zyklon dürfte soziale Spannungen auf Mayotte weiter verschärfen

Die große Unbekannte sind die vielen Migranten , die seit Jahr und Tag auf Mayotte ankommen. An die 100.000 sollen es bereits sein, die allermeisten ohne Papiere und in illegalen Behausungen. Denn die Insel gilt als Tor in die EU.

Der geschäftsführende französische Innenminister Bruno Retailleau reiste am Montag in das Katastrophengebiet

Angesichts des Ausmaßes der Zerstörung reiste am Montag der geschäftsführende französische Innenminister Bruno Retailleau aus dem 8.000 Kilometer entfernten Paris an. Auch an die 300 Soldaten beteiligen sich an der Suche nach Überlebenden unter den Trümmern.

Laut Aufzeichnungen war „Chido“ der schlimmste Wirbelsturm seit 90 Jahren.