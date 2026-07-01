Wählen Sie KURIER als bevorzugte Google-Quelle
Bub (6) stürzt aus 11. Stock in die Tiefe - tot
Ersten Erkenntnissen zufolge habe sich das Kind in der Wohnung seiner Mutter aufgehalten und sei dort vom Balkon in die Tiefe gestürzt.
Ein sechs Jahre alter Bub ist Dienstagabend in Deutschland mutmaßlich aus dem 11. Stock eines Wohngebäudes gestürzt und gestorben.
Einsatzkräfte seien zu dem Kind geeilt, das mit schweren Verletzungen vor dem Gebäude in Frankfurt/Oder (Brandenburg) gelegen habe, teilte die Polizei mit. Die Rettungsversuche scheiterten demnach, der Sechsjährige sei noch vor Ort gestorben.
Von Balkon in die Tiefe gestürzt
Ersten Erkenntnissen zufolge habe sich das Kind in der Wohnung im 11. Stock des Gebäudes bei seiner Mutter aufgehalten. Aus noch unklarem Grund sei es mutmaßlich über den Balkon hinweg in die Tiefe gestürzt, heißt es.
Die Polizei ermittelt zum genauen Hergang des Unglücks.
Kommentare