Der 11-jährige Touren Pope war mit seinen Großeltern im US-Bundesstaat Wyoming auf der Suche nach außergewöhnlichen Steinen. Bei ihrer Sammeltour machte er eine außergewöhnliche Entdeckung: Plötzlich stieß der Bub auf etwas Größeres, das sich als 48 Millionen Jahre altes Schildkröten-Fossil herausstellte.

Bub entdeckte großes Fossil Der Bub machte den Sensationsfund bereits im Herbst 2025. Seine Großeltern schickten daraufhin Popes Mutter, Tessa Patterson, ein Foto des versteinerten Panzers. "Das hat uns alle umgehauen. Wir dachten nur: 'Was ist das denn?'", so Patterson im Gespräch mit Wyoming Public Media. Schnell war der Familie klar, auf etwas Besonderes gestoßen zu sein.

Die Entdeckungstour fand in der Rock Springs Field Office Area statt, einem Verwaltungsgebiet des U.S. Bureau of Land Management (BLM). Die Wüsten- und Steppenlandschaften dort sind bekannt für ihre Fossilienfundstellen. Entdeckt man dort ein Fossil, muss es der Behörde gemeldet werden. Anschließend wird entschieden, ob das Fundstück ausgegraben und wissenschaftlich dokumentiert wird.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Craig Thomas, BLM Rock Springs Field Office Der elfjährige Touren Pope hilft bei den Ausgrabungen zusammen mit dem Paläontologen und Museumsfachmann J.P. Cavigelli.

Versteinerter Schildkrötenpanzer nahezu vollständig erhalten Genau so gingen der Bub und seine Großeltern vor: Sie informierten das BLM, das daraufhin Paläontologen verständigte und eine Begutachtung einleitete. "Schon nach wenigen Minuten konnten wir feststellen, dass es sich um einen ziemlich vollständigen Schildkrötenpanzer handelte, der es wert war, gesammelt zu werden", erklärt der Paläontologe und Museumsfachmann J.P. Cavigelli. Besonders bemerkenswert war der gut erhaltene Zustand des Fossils.

Expertenteam nahm Ausgrabung vor Ein Expertenteam übernahm daraufhin die fachgerechte Ausgrabung, bei der auch Cavigelli und der junge Entdecker, Touren Pope, aktiv mitwirkten. Nachdem der Fund verifiziert und die geologische Bestimmung abgeschlossen war, veröffentlichte das BLM kürzlich eine offizielle Pressemeldung. Die Schildkröte wurde als Weichschildkröte klassifiziert, von der viele ihrer Nachkommen heute noch leben.

Fossil ist 48 Millionen Jahre alt Aus der Mitteilung des BLM geht hervor, dass das prähistorische Tier fast 48 Millionen Jahre alt ist. Damals sah das Gebiet im Südwesten Wyomings noch völlig anders aus: Eine weitläufige Überschwemmungsebene mit fast tropischem Klima war von Flüssen und Bächen durchzogen und umgab die Überreste des Ursees Gosiute. Dort lebten verschiedene Säugetiere sowie Fische, Krokodile und Schildkröten.