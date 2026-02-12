Im brasilianischen Itaituba im Südwesten von Pará wurde ein Hund von einer drei Meter langen Anakonda angegriffen und gebissen. Sein Kampf ums Überleben und auch seine Rettung wurde in einem Video festgehalten.

Wie das brasilianische Medium G1 berichtet, ereignete sich der Vorfall im Amazonas-Regenwald. Die Schlange hatte sich in den Hund festgebissen und um seinen Körper geschlängelt. Der Vierbeiner war dem Reptil vollkommen ausgeliefert . Glücklicherweise konnten mehrere Soldaten helfen, die an einem naheliegenden Stützpunkt stationiert waren. Drei Männer konnten die Schlage bändigen und von auf die Straße ziehen.

Hund konnte sich erholen

Sie konnten das Tier dazu zu bringen, seine Beute loszulassen und den Hund zu befreien. Im Video sieht man, wie die Männer die drei Meter lange Schlange festhalten und den Hund in Sicherheit bringen. Der Vierbeiner konnte sich nach dem Schreck erholen und war kurz darauf wieder fit.

Die Soldaten alarmierten nach der Rettungsaktion den Tierschutz, die Schlange wurde weggebracht.