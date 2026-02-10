In der Region Maros auf Sulawesi, Indonesien, wurde Ende 2025 ein riesiger weiblicher Netzpython entdeckt, der so groß ist, dass er Beute von der Statur einer Kuh verschlingen kann. Mit einer Länge von 7,22 Metern ist die Würgeschlange nun offiziell die längste wild lebende Schlange, die jemals vermessen wurde. Anfang Februar erhielt der Python dafür einen Eintrag in die Guinness World Records.

7,22 Meter: Längste wild lebende Schlange entdeckt Die außergewöhnliche Wildschlange wurde auf den Namen "Ibu Baron" getauft, was so viel wie "die Baronin" bedeutet. Mit einer Länge von 7,22 Metern ist sie so lang wie sechseinhalb aneinandergereihte Einkaufswagen oder fast so lang wie ein Standard-FIFA-Fußballtor.

Wie dem Bericht von Guinness World Records zu entnehmen ist, wurde der Python von Schlangenexperte und Wildtierführer Diaz Nugraha sowie dem Entdecker und Naturfotografen Radu Frentiu begutachtet. Die Forscher stellten sicher, dass das Tier am 18. Jänner ordnungsgemäß dokumentiert und vermessen wurde. In einem vollständig entspanntem Zustand – etwa unter Narkose – wäre die Schlange mindestens zehn Prozent länger. Experten schätzen ihre tatsächliche Länge auf rund 7,9 Meter. Aufgrund der damit verbundenen Risiken sah man jedoch von einer Narkotisierung ab.

Was passiert mit der Riesenschlange? Der Rekord-Netzpython befindet sich nun in der Obhut des einheimischen Naturschützers Budi Purwanto, der dafür sorgt, dass die Sicherheit der Schlange, der Anwohner und anderer Tiere gewährleistet ist. Purwanto ist bekannt dafür, große Schlangen zu retten und ihnen geräumige Gehege zur Verfügung zu stellen.

Gefahr für Menschen und Haustiere In der Vergangenheit kam es in der Region bereits mehrfach vor, dass Nutztiere, Haustiere oder sogar Menschen, insbesondere Kinder, von solchen Würgeschlangen getötet wurden. Gelangen die Wildtiere in unbewohnte Gebiete, werden sie daher in der Regel erlegt.