Netzpython neben Altkleidercontainer gefunden – besteht Gefahr?

Im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen (Welver) hat ein Passant am Sonntag eine skurrile Entdeckung gemacht: Direkt neben einem Altkleidercontainer lag ein aufgerissener Müllsack inklusive gelb gemusterter Riesenschlange.

Python entdeckt: Polizei ermittelt

Der Mann alarmierte laut Spiegel die Polizei, welche vor Ort die Schlange als Netzpython von rund drei Metern Länge und etwa 35 Kilogramm Gewicht identifizierte. Das Veterinäramt ließ die Schlange in ein Tierheim bringen. Fachleute stellten jedoch rasch fest, dass es bereits tot war. Noch ist ungeklärt, ob der Python bereits tot abgelegt wurde oder durch die niedrigen Temperaturen starb.

Die Polizei ermittelt wegen eines möglichen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz und sucht nach Zeugen, die Hinweise zum Halter liefern können.