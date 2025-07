Königspython bei Schwimmbad ausgesetzt: 500 Euro für Hinweise

Vier Königspythons entdeckt

Am 13. Juli wurde die erste der vier Schlangen gefunden: ein geschwächter und ausgekühlter Königspython beim Streitseebad in Kölleda. Zwar wurde das Tier in eine Reptilien-Auffangstation gebracht, verstarb jedoch kurz darauf.

Zwei weitere Pythons tauchten nur einen Tag später in unmittelbarer Nähe auf. Am Montag wurde der inzwischen vierte Königspython auf einer Straße entdeckt. Das Tier hat nicht überlebt – "vermutlich überfahren", heißt es in einer Stellungnahme des Vereins.