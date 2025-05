Schlange in Klo gefunden: "Khloe" bekommt nun neues Zuhause

Ausgerechnet in der Toilette eines Wiener Hotels in der Donaustadt versteckte sich vor eineinhalb Jahren eine Schlange .

Zu den Zeitpunkt, wusste man noch nicht, um welche Schlangenart es sich handelte, der Einsatz gestaltete sich schwierig.

Nicht in Österreich beheimatet

Mittlerweile ist aber längst klar, dass es sich bei dem Tier, das in der Toilette gefunden wurde, um eine Königsnatter - eine in Nordamerika beheimatete, nicht giftige Schlange - handelt. Sie ist in Österreich nicht beheimatet, weshalb davon ausgegangen wird, dass das Tier ausgesetzt wurde.