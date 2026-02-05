Aufnahmen aus Sydney sorgen zurzeit für zahlreiche Reaktionen im Netz: Auf einem Bahnsteig in Riverstone (New South Wales) schreckte eine Giftschlange mehrere Passanten und Passantinnen ab. Manche flüchteten gleich beim Anblick des Reptils. Doch ein Mann nutzte die Gelegenheit und entfernte die Schlange von dem Bahnsteig.

Das Video, das unter anderem von Transport for New South Wales auf Instagram gepostet wurde, zeigt, wie ein Mann die Schlange zuerst mit seinem Fuß aufhält und dann mit bloßen Händen aufhebt. "Dieser schlüpfrige kleine Kerl schlitterte auf die Eingangsrampe des Bahnhofs Riverstone, und während einige Fahrgäste davonrannten, machte es einem Reisenden nichts aus, die Ärmel hochzukrempeln ... 😳", kommentierte das Unternehmen die Heldentat.

Die Aufnahmen zeigen weiter, dass der Mann das Tier über die Absperrung hebt und auf den Boden fallen lässt. Der Transport for New South Wales warnt jedoch vor der Aktion: "Wenn Sie Wildtiere auf unseren Bahnsteigen sehen, folgen Sie bitte nicht seinem Beispiel, sondern benachrichtigen Sie das Bahnhofspersonal und halten Sie sich fern! ✌️"

Im Netz wird die Tierrettung gefeiert. Während einige User und Userinnen den Mut des Mannes loben, betonen andere: "Ein ganz normaler Tag in Australien."