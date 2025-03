Edelsteinhändler: Nur drei Prozent der Steine sind wirklich wertvoll

Die oberen drei Prozent

Nur zwei bis drei Prozent der am Markt befindlichen Farbedelsteine sind unbehandelt, schätzt der Gemmologe. Weshalb ihm sein Mentor, ein vor zwei Jahren verstorbener Edelsteinhändler aus Indien, riet, sich auf die seltenen Steine zu konzentrieren.

„Du wirst sehen, Naturfarbe ist das, was am höchsten im Wert steigt“, soll dieser 2008 zu ihm gesagt haben. Schröck befolgte den Ratschlag und ist dabei geblieben. Die besten Rubine holt er aktuell aus Mosambik. Zwischen 15.000 und 20.000 Euro ist ein unbehandelter Einkaräter wert, ordnet Schröck ein. „Bei einem gebrannten Rubin liegen Sie wahrscheinlich bei einem Drittel bis bei der Hälfte.“

Konsumenten wäre das jedoch kaum bewusst, merkt der Edelsteinhändler an. Einerseits, weil sich der Unterschied mit freiem Auge nicht erkennen ließe, andererseits, weil es keine gesetzliche Vorgabe bei Juwelieren gibt, aktiv darauf hinweisen zu müssen, kritisiert er. In Asien wäre man hier informierter, merkt Schröck an. „Ist in Indien oder Singapur jemand an einem Edelsteinkauf oder Investment interessiert, lautet die erste Frage: Behandelt oder naturbelassen?“, berichtet Schröck. Der deshalb noch viel Aufklärungsarbeit in Europa zu leisten hat.

Denn geht man das Edelstein-Investment an, wäre es laut ihm eine sinnvolle Möglichkeit, sein Anlage-Portfolio zu erweitern.