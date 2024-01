Forscher warnen vor Katastrophe: 90 Sekunden vor Weltuntergang

Wissenschafter des "Bulletin of the Atomic Scientists" beließen die symbolische Zeit bis zum Untergang der Erde im zweiten Jahr in Folge bei 90 Sekunden, wie sie am Dienstag in Washington mitteilten.

Im vergangenen Jahr hatten die Forscher die Zeiger der sogenannten "Weltuntergangsuhr" erstmals auf 90 Sekunden vor Mitternacht gestellt - "so kurz vor einer globalen Katastrophe wie noch nie", sagte die Präsidentin des "Bulletin of Atomic Scientists", Rachel Bronson.

