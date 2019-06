Forscher schlagen Alarm: Himalaja-Eis schmilzt rasant

Die Spuren des Klimawandels rund um den Erdball sind nicht mehr zu übersehen. Der Welt rinnt die Zeit und das Eis davon, wie der Weltklimarat im Oktober eindringlich gewarnt hat. Jetzt liefert eine US-Studie neue Belege für die Notwendigkeit, rasch zu handeln: Im Himalaja-Gebirge schmelzen die Gletscher schon doppelt so schnell wie vor der Jahrhundertwende. Der Hauptgrund: steigende Temperaturen. Die schnellere Gletscherschmelze könnte verheerende Auswirkungen auf die Wasserversorgung in Südasien haben, warnen die Forscher, deren Studie jetzt im Fachmagazin Science Advances veröffentlicht wurde.

Für ihre Analyse konnten sie Satellitenbilder der US-Geheimdienste auch aus der Zeit des Kalten Krieges heranziehen, die erst kürzlich freigegeben worden waren. Die Wissenschafter hatten damit die Chance, Satellitenbilder eines 2.000 Kilometer langen Gebiets in Indien, China, Nepal und Bhutan aus mehr als 40 Jahren auszuwerten. Dabei stellten sie fest, dass die Gletscher seit der Jahrtausendwende pro Jahr 45 Zentimeter Eis verlieren: Das ist gleich doppelt so viel wie in den Jahren zwischen 1975 und 2000.