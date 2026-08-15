Katastrophe verhindert: Flugzeuge fliegen knapp aneinander vorbei

Zwei Flugzeuge, eine Verspätung und das gleiche Rufzeichen: In den USA hat ein Fluglotse Medienberichten zufolge nur knapp eine Katastrophe verhindern können. „Ich arbeite seit 25 Jahren in der Flugsicherung. Ich habe noch nie erlebt, dass zwei Flugzeuge mit demselben Rufzeichen so nah beieinander liegen. Das ist wirklich unglaublich“, zitierten unter anderem die Sender ABC 15 und KOAA News 5 am Freitag den Mann, der die beiden Maschinen sicher aneinander vorbeimanövrierte.

Was war passiert? Die Fluggesellschaft American Airlines betreibt auf der Strecke zwischen Chicago (US-Bundesstaat Illinois) und Phoenix (US-Bundesstaat Arizona) in beide Richtungen Flüge, die das Rufzeichen AA2482 haben. Am Donnerstagabend war die Maschine mit einer deutlichen Verspätung von Chicago in Richtung Phoenix abgeflogen, während das Flugzeug aus Phoenix in Richtung Chicago pünktlich startete. Bei beiden Flugzeugen mit demselben Rufzeichen handelte es sich zudem um Boeing 737-800.