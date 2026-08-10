Kollision auf Flughafen: Flugzeug und Fahrzeug stoßen zusammen

Ein ungewöhnlicher Zwischenfall hat am Montag den Flugbetrieb am Mailänder Flughafen Linate vorübergehend lahmgelegt. Ein weißer Fiat Panda eines Flughafen-Dienstleisters kollidierte auf dem Vorfeld mit einem Privatjet, der sich auf dem Weg zur Startbahn befand. Der Zusammenstoß führte zu einer rund 40-minütigen Unterbrechung des Flugbetriebs. Zwei ankommende Flüge mussten auf nahe gelegene Flughäfen umgeleitet werden.

Zusammenstoß am Flughafen Mailand-Linate: Ursache unklar

Aufnahmen der Sicherheitskameras am Flughafen zeigen den Ablauf des Unfalls. Der Privatjet bewegte sich demnach wie von der Flugsicherung genehmigt über das Vorfeld. Plötzlich tauchte von links der weiße Panda auf und fuhr offenbar ohne zu bremsen weiter. Die Fahrzeuge kollidierten. Nach ersten Einschätzungen hätte der Fahrer des Dienstfahrzeugs den herannahenden Jet sehen können. Deshalb wird unter anderem geprüft, ob es sich um einen medizinischen Notfall oder um eine Ablenkung gehandelt haben könnte, beispielsweise durch die Nutzung eines Mobiltelefons. Die genaue Ursache des Unfalls ist noch Gegenstand der Ermittlungen.