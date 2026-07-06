„Lauter Knall“: Flugzeug bei Landung von Feuerwerkskörper getroffen

An Bord der Maschine der Delta Air Lines befanden sich 52 Passagiere und sechs Besatzungsmitglieder. Während Millionen Menschen am Samstag in den USA den 250. Unabhängigkeitstag traditionell mit zahlreichen Feuerwerken feierten, war der Flieger vom Hartsfield-Jackson Airport in Atlanta zum Midway International Airport in Chicago unterwegs. Dabei dürfte ein Feuerwerkskörper das Flugzeug im Landeanflug getroffen haben. Verletzt wurde niemand. Der Vorfall wurde umgehend der Luftfahrtbehörde gemeldet.

„Unser Flugzeug wurde gerade von einem Feuerwerkskörper getroffen“, meldete ein Pilot per Funk an die Flugsicherung. In einer Höhe von rund 61 Metern sei das Objekt gegen die Maschine geprallt, berichtete er. „Wir hoffen einfach, dass es nur ein Mörser war, der unten explodiert ist, aber wir haben definitiv einen lauten Knall gehört“, erklärte der Pilot.