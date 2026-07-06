„Lauter Knall“: Flugzeug bei Landung von Feuerwerkskörper getroffen
An Bord der Maschine der Delta Air Lines befanden sich 52 Passagiere und sechs Besatzungsmitglieder. Während Millionen Menschen am Samstag in den USA den 250. Unabhängigkeitstag traditionell mit zahlreichen Feuerwerken feierten, war der Flieger vom Hartsfield-Jackson Airport in Atlanta zum Midway International Airport in Chicago unterwegs. Dabei dürfte ein Feuerwerkskörper das Flugzeug im Landeanflug getroffen haben. Verletzt wurde niemand. Der Vorfall wurde umgehend der Luftfahrtbehörde gemeldet.
„Unser Flugzeug wurde gerade von einem Feuerwerkskörper getroffen“, meldete ein Pilot per Funk an die Flugsicherung. In einer Höhe von rund 61 Metern sei das Objekt gegen die Maschine geprallt, berichtete er. „Wir hoffen einfach, dass es nur ein Mörser war, der unten explodiert ist, aber wir haben definitiv einen lauten Knall gehört“, erklärte der Pilot.
„Vorsicht! Mehrere Anwohner zünden Feuerwerkskörper“
Aus den Funkaufzeichnungen geht hervor, dass ein Fluglotse die Besatzung bereits kurz vor dem Vorfall gewarnt hatte. „Delta 1076 … Vorsicht! In der Nähe des Anflugbereichs zünden mehrere Anwohner Feuerwerkskörper“, sagte der Lotse. Wenige Augenblicke später soll sich der Vorfall gegen 20.30 Uhr Ortszeit ereignet haben.
Laut Polizei wurde das Flugzeug von „einem unbekannten Objekt“ getroffen, das Lackschäden verursachte, berichtet die BBC. Die Ermittler gehen davon aus, dass private Feuerwerkskörper aus der Nachbarschaft des Flughafens die Ursache waren.
Betrieb am Flughafen nicht beeinträchtigt
Trotz des Zwischenfalls konnte die Maschine der Delta Air Lines sicher landen. Passagiere und Besatzungsmitglieder kamen mit dem Schrecken davon. In einer Stellungnahme betonte die Fluggesellschaft, dass die Sicherheit der Fluggäste und der Besatzung oberste Priorität habe. Der Flugbetrieb am Midway Airport in Chicago wurde durch den Vorfall nicht beeinträchtigt.
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