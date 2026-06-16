B-52-Bomber der US-Luftwaffe abgestürzt: Acht Tote

Bei dem Absturz eines US-Militärflugzeugs im Bundesstaat Kalifornien sind nach Angaben des US-Militärs alle acht Besatzungsmitglieder ums Leben gekommen. Dies bestätigte die US-Luftwaffe am Montag. Ein B-52-Bomber der US-Luftwaffe ist nach Angaben des Militärs kurz nach dem Start in Südkalifornien abgestürzt und in Flammen aufgegangen. Die Maschine sei nach dem Abheben auf der Startbahn der Edwards Air Force Base verunglückt, sagte Luftwaffen-Oberst James Hayes.

Es habe sich um einen routinemäßigen Testflug für ein Radar-Modernisierungsprogramm gehandelt. An Bord sei eine gemischte Besatzung aus Militärangehörigen, zivilen Regierungsmitarbeitern und Beschäftigten von Vertragsfirmen gewesen. Deren Namen wurden zunächst nicht veröffentlicht, da erst die Angehörigen benachrichtigt werden sollten. "Nach der Auswertung von Videoaufnahmen des Absturzes wurde festgestellt, dass es keine Rettungsmöglichkeit und keine Überlebenschance gab", erklärte Hayes. Auch zur möglichen Absturzursache gab es zunächst keine Angaben, sie werde jedoch untersucht. Verkohlte Stelle am Wüstenboden zu sehen Wegen Schäden an der Startbahn wurde der Flugbetrieb auf dem Stützpunkt bis mindestens Dienstag ausgesetzt. Luftaufnahmen der Absturzstelle etwa 160 Kilometer nördlich von Los Angeles zeigten eine verkohlte Stelle am Wüstenboden von etwa der Größe eines Fußballfeldes. Auf den Aufnahmen waren keine größeren Trümmerteile zu erkennen.