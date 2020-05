Flughafen zu: Eurowings-Maschine muss umdrehen

Der wegen der Coronakrise ohnehin schwer angeschlagenen Airline Eurowings ist ein peinliche Panne passiert. Wie das deutsche Handelsblatt berichtete, musste ein Flieger der Lufthansa-Tochter am Samstag auf dem Weg von Düsseldorf nach Sardinien umkehren.

Wegen der strengen Einreisebestimmungen in Italien ist der Flughafen in Olbia noch bis 24. Juni für internationale Flüge gesperrt. Das hätte auch Eurowings wissen können, wie ein Sprecher am Montag laut Handelsblatt einräumte.