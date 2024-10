Maximal drei Minuten: Flughafen begrenzt Umarmungszeit

Großer Rückstau aufgrund langer Abschiede

Denn der Bereich, in dem das Schild steht, ist nicht für lange Abschiedszeremonien vorgesehen und ausgelegt. Die Drop-off-Zone an Flughäfen befindet sich üblicherweise in der Nähe des Terminals und ermöglicht es, Reisende zügig aussteigen zu lassen, ohne das Auto parken zu müssen. Bleiben Fahrzeuge aufgrund ausgedehnter Abschiedsrituale länger stehen, führt das zu zunehmendem Rückstau. Flughafen-CEO Daniel De Bono will das verhindern: "Zu viele Menschen haben zu viel Zeit mit Verabschiedungen in dem Bereich verbracht, da war kein Platz mehr für andere übrig."