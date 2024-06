Migranten verunglückten im Mittelmeer

In der Gegend war es am Montag zum Schiffbruch eines Segelbootes gekommen, das von der Türkei abgefahren war. Elf Überlebende und die Leiche einer Frau wurden am Montag an Land gebracht. Hilfsorganisationen gaben an, dass noch 64 Menschen, darunter 26 Kinder, vermisst werden. Die Küstenwache erklärte, sie habe zwei Patrouillenboote, ein Schiff und ein Flugzeug eingesetzt, um nach den Vermissten zu suchen.

Die Migranten an Bord des verunglückten Segelbootes waren von der Türkei aus in See gestochen und stammten aus dem Iran, Syrien und dem Irak, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung des UNO-Flüchtlingshilfswerks UNHCR, der Internationalen Organisation für Migration und des UNO-Kinderhilfswerks UNICEF. Die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen (MSF) erklärte, einige Migranten kämen auch aus Afghanistan.