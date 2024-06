Elf Leichen von Migranten mit NGO-Schiff nach Lampedusa gebracht

Die elf Leichen , die am Freitag in der libyschen SAR-Zone vom NGO-Schiff "Geo Barents" der Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen geborgen worden waren, werden auf Lampedusa an Land gebracht.

Die "Geo Barents", die 165 gerettete Menschen an Bord hat, wird den von Italien zugewiesenen Hafen von Genua anlaufen. Die Hilfsorganisation berichtete am Freitagabend, dass nach zwei Rettungsaktionen auf hoher See in der Nähe von Flüchtlingsbooten elf leblose Körper aus dem Wasser gezogen worden seien.