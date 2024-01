Fluch von Pompeji? Touristin stahl Steine und erkrankte an Krebs

"Ich wusste nichts von dem Fluch. Ich wusste nicht, dass ich die Steine nicht hätte nehmen dürfen. Innerhalb eines Jahres wurde bei mir Krebs diagnostiziert. Ich bin jung und gesund, und die Ärzte sagen, es sei einfach 'Pech'. Bitte nehmen Sie meine Entschuldigung und diese Stücke an. Es tut mir leid", schrieb die Frau.

Der deutsche Kulturmanager Zuchtriegel antwortete umgehend. "Liebe anonyme Absenderin dieses Briefes... die Bimssteine sind in Pompeji angekommen.... Nun viel Glück für Ihre Zukunft und 'in bocca al lupo' ("Viel Glück" auf Italienisch, Anm. d. Red.), wie wir in Italien sagen", so Zuchtriegel. Auf X veröffentlichte er ein Foto des Briefes und die drei zurückgegebenen Bimssteine.