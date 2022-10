Ideal beim Filmabend zum Naschen, gut für die Gesundheit und hilfreich beim Einschlafen- so wird der Fliegenpilz in einem gefährlichen neuen Trend in Slowenien in Sozialen Netzwerken wie Facebook von immer mehr Menschen dargestellt. Die Nutzer sind fest von der Wirkung der roten Fliegenpilze überzeugt und schwärmen in ihren Posts von spirituellem Wachstum und der angeblich heilenden Wirkung des Giftpilzes.