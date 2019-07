"Fliegender Mann" als Hauptattraktion bei Feiern in Paris

Ein "fliegender Mann" ist in diesem Jahr zur Hauptattraktion bei der traditionellen Militärparade zum 14. Juli in Paris geworden. Der französische Jetski-Rennfahrer Franky Zapata flog am Samstag auf einer Mini-Plattform - dem sogenannten Flyboard Air - über den Boulevard Champs-Elysées.

Dem Spektakel wohnten auch Deutschlands Bundeskanzlerin Angela Merkel und andere EU-Staats- und Regierungschefs bei, die der französische Präsident Emmanuel Macron zu der Parade eingeladen hatte.