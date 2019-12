Firma verteilt auf Weihnachtsfeier 10-Millionen-Dollar-Bonus

Tränen rinnen über ihre Wangen, sie fallen sich in die Arme, die Gesichter sind überglücklich: Die Bilder der Weihnachtsfeier der US-Immobilienfirma St. John Properties aus dem US-Bundesstaat Maryland gehen um die Welt. Der Grund der Freude: die Weihnachtsgeschenke des Chefs. Im Schnitt 50.000 Dollar pro Kopf verteilte Lawrence Maykrantz, Präsident der Firma – in Summe also zehn Millionen Dollar.

Übereicht bekamen die 198 Mitarbeiter der Firma ihre Geschenke in roten Kuverts. „Als ich den Umschlag geöffnet habe, konnte ich es nicht glauben“, sagt etwa Stephanie Ridgway, Projektmanagerin des Unternehmens, auf CNN. „Mir fehlen die Worte, um zu beschreiben, wie ich mich gefühlt habe. Es war einfach unglaublich. Ich stehe immer noch unter Schock.“