Vorsicht, Fettnäpfchengefahr: Tipps für die Weihnachtsfeier

Es ist wieder die Zeit im Jahr, die für gemeinsame Liftfahrten mit Arbeitskollegen das ideale Small-Talk-Thema abseits der Wetterlage bietet: „Und, gehst du auf die Weihnachtsfeier?“ Die festlichen Firmen-Partys zum Jahresende geben Mitarbeitern die Möglichkeit, den Arbeitsstress los- und das Jahr hinter sich zu lassen – und dabei in so manches Fettnäpfchen zu treten. Was vor allem deshalb unangenehm ist, weil einem die betreffenden Personen im schlechtesten Fall am nächsten Morgen wieder begegnen.

Das Risiko für Fehltritte ist vor allem dann groß, wenn der Alkohol fließt und die Tanzfläche eröffnet wird. Ja, es kann nicht oft genug betont werden: „Zu viel Alkohol ist der Klassiker“, weiß Regina Kropff, Event-Profi und Inhaberin der Online-Plattform www.einfach-feiern.at. „Wenn die Hemmschwelle fällt, ist jede Form des Fehlverhaltens denkbar, von der Schlägerei bis zur Gefühlsduselei. Daher ein Tipp: Die Weihnachtsfeier ist kein Zeitpunkt für Diäten, eine ordentliche Unterlage und viel Wasser sind unbedingt zu empfehlen.“