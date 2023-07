Feuer auf Häuser übergesprungen: Waldbrand in südtürkischer Erdbebenprovinz

In der vor mehr als fünf Monaten von verheerenden Erdbeben getroffenen südtürkischen Provinz Hatay ist ein Waldbrand ausgebrochen. Das Feuer sei auf Häuser übergesprungen, Gebäude in der Region Belen seien evakuiert worden, sagte der Bezirksbürgermeister Ibrahim Gül dem Sender CNN Türk am Sonntag. Tote oder Verletzte gebe es nicht.

Am 6. Februar hatten die Südosttürkei und Nordsyrien verheerende Erdbeben getroffen. Mehr als 50.000 Menschen kamen dabei ums Leben. Noch immer leben zahlreiche Menschen in Notunterkünften. Wie Südeuropa kämpft auch die Türkei mit einer Hitzewelle. Die Behörden warnen vor einer erhöhten Waldbrandgefahr.

