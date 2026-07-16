Der Felsbrocken löste sich von einem Hang, durchschlug das Dach und blieb im obersten Stockwerk des Hauses liegen, wie eine Sprecherin des zuständigen Landratsamtes sagte. Verletzt wurde dabei nach bisherigem Stand niemand.

Gebäude weiterhin bewohnbar Feuerwehr und Technisches Hilfswerk sicherten den Felsblock ab, um weitere Schäden am Haus zu verhindern.

Starzach liegt rund 50 Kilometer südwestlich von Stuttgart. Nach dem Vorfall am Mittwoch wurde dort ein externer Statiker hinzugezogen, um die Sicherheit des Gebäudes zu beurteilen. Es bleibt demnach weiterhin bewohnbar. Der Felsbrocken befand sich am Donnerstag nach wie vor im Gebäude - wann und wie er geborgen werden kann, ist noch unklar. Das Dach wird in der Zwischenzeit mit Folien abgedeckt.