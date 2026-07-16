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Nach Unwetter: Tonnenschwerer Felsen kracht in Haus

Nach einem kräftigen Unwetter in Starzach in Baden-Württemberg ist ein rund eine Tonne schwerer Felsblock auf ein Wohnhaus gestürzt.
16.07.2026, 16:48

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Rotes Dach eines Hauses mit einem Fenster und Schornstein

Der Felsbrocken löste sich von einem Hang, durchschlug das Dach und blieb im obersten Stockwerk des Hauses liegen, wie eine Sprecherin des zuständigen Landratsamtes sagte. Verletzt wurde dabei nach bisherigem Stand niemand.

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Gebäude weiterhin bewohnbar

Feuerwehr und Technisches Hilfswerk sicherten den Felsblock ab, um weitere Schäden am Haus zu verhindern. 
Starzach liegt rund 50 Kilometer südwestlich von Stuttgart. Nach dem Vorfall am Mittwoch wurde dort ein externer Statiker hinzugezogen, um die Sicherheit des Gebäudes zu beurteilen. Es bleibt demnach weiterhin bewohnbar. Der Felsbrocken befand sich am Donnerstag nach wie vor im Gebäude - wann und wie er geborgen werden kann, ist noch unklar. Das Dach wird in der Zwischenzeit mit Folien abgedeckt.

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Hang wird nach weiteren Gefahren abgesucht

Die Feuerwehr untersucht, ob sich noch weitere Felsblöcke vom Hang lösen könnten. Wegen des dichten Bewuchses des Hanges gestaltet sich diese Arbeit als schwierig. Ob weitere Häuser gefährdet sind, blieb somit vorerst unklar.
Am Mittwoch war ein kräftiges Unwetter über Starzach und den umliegenden Kreis Tübingen hinweggezogen. Die Feuerwehren rückten zu rund 40 Einsätzen aus. Hauptsächlich ging es dabei um vollgelaufene Keller und umgestürzte Bäume auf Straßen.

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