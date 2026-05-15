Flugzeug stürzte auf Haus und setzte Gebäude in Brand: 2 Tote

Im US-Bundesstaat Ohio ist ein Flugzeug über einem Wohnhaus abgestürzt. Beide Menschen an Bord des Leichtflugzeugs vom Typ Piper PA-28 erlitten tödliche Verletzungen, wie die Behörden in der Stadt Akron mitteilten. In dem Haus seien zum Zeitpunkt des Absturzes am Donnerstagnachmittag (Ortszeit) zwei Erwachsene und zwei Kinder gewesen, berichtete der Sender ABC News 5 unter Berufung auf die Feuerwehr. Sie seien unverletzt und in Sicherheit.

Flugzeug stürzt auf Haus: Gebäude in der Umgebung evakuiert

Das Haus habe infolge des Absturzes Feuer gefangen, hieß es nach Angaben der Behörden weiter. Mehrere Gebäude in der Umgebung seien evakuiert worden. Die Absturzursache ist bisher nicht bekannt, die US-Flugaufsichtsbehörde FAA ermittelt.