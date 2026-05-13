Wählen Sie KURIER als bevorzugte Google-Quelle
Welt

"Tragischer Vorfall": 3 Frauen tot vor englischer Küste geborgen

Drei Frauen wurden tot vor der Küste von Brighton im Süden Englands aus dem Meer geborgen. Die Hintergründe und Identität der Toten sind noch unklar.
13.05.2026, 13:01

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Weather warnings issued as Storm Ciaran crosses UK

Vor der bei Touristen beliebten Küstenstadt Brighton im Süden Englands sind die Leichen von drei Frauen aus dem Meer geborgen worden. Wie die Polizei der Grafschaft Essex mitteilte, wurden die Einsatzkräfte Mittwochfrüh alarmiert. Dabei sei Sorge um das Wohlergehen der Frauen geäußert worden. 

Die Hintergründe des Vorfalls sind laut Polizei noch unklar, auch die Identität der Toten habe man bisher nicht klären können.

Mann (44) tötete Ehefrau und zerstückelte Leiche - lebenslange Haft

"Tragischer Vorfall": Helikopter kreisen über dem Wasser

"Dies ist ein tragischer Vorfall, und es laufen derzeit zügige Ermittlungen, um die Identität dieser drei Frauen zu bestätigen und zu verstehen, was geschehen ist", sagte Chief Superintendent Adam Hays. Bilder von der Strandpromenade der südenglischen Stadt zeigen zahlreiche Polizeiwagen und Einsatzkräfte, Helikopter kreisen über dem Wasser. 

Mit seiner Nähe zu London ist das am Ärmelkanal gelegene Brighton besonders im Sommer ein beliebtes Ausflugsziel für Touristen.

Vereinigtes Königreich
Agenturen, pres  | 

Kommentare