"Tragischer Vorfall": 3 Frauen tot vor englischer Küste geborgen

Vor der bei Touristen beliebten Küstenstadt Brighton im Süden Englands sind die Leichen von drei Frauen aus dem Meer geborgen worden. Wie die Polizei der Grafschaft Essex mitteilte, wurden die Einsatzkräfte Mittwochfrüh alarmiert. Dabei sei Sorge um das Wohlergehen der Frauen geäußert worden.

Die Hintergründe des Vorfalls sind laut Polizei noch unklar, auch die Identität der Toten habe man bisher nicht klären können.