Mann (44) tötete Ehefrau und zerstückelte Leiche - lebenslange Haft

Ein 44-jähriger Mann ist in der Schweiz in einem aufsehenerregenden Mordprozess zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Das Strafgericht Basel-Landschaft in Muttenz verpflichtete den Angeklagten zur Zahlung von rund 550.000 Euro an Angehörige des Opfers, wie die Nachrichtenagentur Keystone-sda berichtete. Darunter sind auch die beiden kleinen Kinder des Paares. Laut Staatsanwaltschaft hatte der Mann seine 38 Jahre alte Ehefrau im Streit um eine drohende Trennung erdrosselt.

Ihre Leiche habe er mit verschiedenen Werkzeugen im Waschbecken zerstückelt und im Anschluss versucht, die DNA der Frau zu zersetzen.