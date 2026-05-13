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Schweiz

Mann (44) tötete Ehefrau und zerstückelte Leiche - lebenslange Haft

Schweizer erdrosselte 38 Jahre alte Ehefrau im Streit um eine drohende Trennung und zerstückelte ihre Leiche im Waschbecken.
13.05.2026, 12:03

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Ein 44-jähriger Mann ist in der Schweiz in einem aufsehenerregenden Mordprozess zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Das Strafgericht Basel-Landschaft in Muttenz verpflichtete den Angeklagten zur Zahlung von rund 550.000 Euro an Angehörige des Opfers, wie die Nachrichtenagentur Keystone-sda berichtete. Darunter sind auch die beiden kleinen Kinder des Paares. Laut Staatsanwaltschaft hatte der Mann seine 38 Jahre alte Ehefrau im Streit um eine drohende Trennung erdrosselt.

Ihre Leiche habe er mit verschiedenen Werkzeugen im Waschbecken zerstückelt und im Anschluss versucht, die DNA der Frau zu zersetzen.

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"Einer der grausamsten und erschütterndsten Femizid-Fälle"

Der Fall vom Februar 2024 gehöre "zu den grausamsten und erschütterndsten Femizid-Fällen in der Schweiz", sagte die Staatsanwältin im Prozess. Die Verteidigung hatte auf Notwehr plädiert, da die Ehefrau den Mann zuvor mit einem Messer angegriffen habe. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

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Protest gegen Femizid vor Gericht

Rund 150 Menschen gedachten vor dem Urteil mit Transparenten der ermordeten Frau. Sie bildeten vor dem Strafjustizzentrum eine Menschenkette und protestierten gegen Femizide. Als Femizid wird die Tötung einer Frau aufgrund ihres Geschlechts bezeichnet, oft durch Partner oder Ex-Partner.

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Agenturen, dw  | 

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