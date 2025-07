Wo in Österreich die meisten Betretungsverbote verhängt wurden

Kein Einzelfall, wie der aktuelle Gewaltschutzbericht zeigt. Im vergangenen Jahr wurden österreichweit 14.583 Betretungsverbote verhängt. Die meisten davon wurden im Mai sowie im Juni in der Bundeshauptstadt ausgesprochen, die wenigsten im Februar in Vorarlberg.

Die meisten Betretungsverbote gab es mit 4.019 Fällen in Wien , gefolgt mit 2.794 in Niederösterreich, Oberösterreich knapp dahinter mit 2.602. Danach folgt die Steiermark mit 1.497, Kärnten mit 934 Wegweisungen, dicht gefolgt von Tirol mit 918. Schlusslichter sind Vorarlberg mit 540 Fällen und das Burgenland mit 482.

Ein Beispiel: Bedroht ein Mann seine Frau und zwei Kinder, dann werden drei Betretungsverbote ausgesprochen. Seit 2020 gibt es eine neue Zählweise. Bis zum 31. Dezember 2019 wurde die Anzahl der BV zwar erfasst, jedoch ließ die Zählweise keinen Rückschluss auf die tatsächliche Anzahl der gefährdeten Personen zu. Außerdem seien in den vergangenen Jahren zahlreiche Sensibilisierungsmaßnahmen gesetzt worden, so Warisch.

Das Projekt läuft österreichweit seit Anfang des Jahres. Konkrete Orte, an denen Maßnahmen bereits umgesetzt wurden, wollte sie nicht nennen. Ein weiteres Projekt bezieht sich auch Sicherheit am Arbeitsplatz . "Dabei geht es um den Umgang zwischen Kunden und Angestellte . Besonders im Handel sind da zum Beispiel Verkäuferinnen belastet, wie eine Studie der Arbeiterkammer gezeigt hat", erläutert Warisch weiter.

"Es handelt sich dabei um Orte, an denen sich Betroffene unsicher oder unwohl fühlen, wie zum Beispiel dunkle Unterführungen oder Innenhöfe von großen Wohnanlagen. Geschulte Kollegen gehen dann mit Frauen und Mädchen an diese Plätze. Gemeinsam wird dann evaluiert, was sich die Frauen wünschen, zum Beispiel eine bessere Beleuchtung ", führt Warisch aus. 50 Präventionsbedienstete wurden mittlerweile dafür ausgebildet.

Ausbildung von 50 Gewaltschutztrainern

Seit knapp einem Jahr läuft der Probebetrieb des Büros für Gewaltschutz. Entstanden sei das Büro aus den Bereichen Kriminalprävention und Opferhilfe, sagte Paul Marouschek, stellvertretender Direktor des Bundeskriminalamts. Es befasse sich mit Gewaltschutz „in all seinen Facetten“, wobei hier Prävention und von Gewalt in der Privatsphäre und im öffentlichen Raum zentral sind.

Dafür arbeite man mit NGOs und anderen Ministerien zusammen, alle Methoden seien wissenschaftlich fundiert. Demnächst soll die Evaluierung des Büros starten. In Sachen Gewaltschutz in der Privatsphäre fokussiere sich das Büro auf die Entwicklung einer standardisierten Grundausbildung im Gewaltschutz. Pro Jahr werden 50 Gewaltschutztrainerinnen und -trainer betreut und ausgebildet, die dann wiederum Präventionsbedienstete ausbilden. Das Netzwerk der Präventionsbediensteten in Österreich umfasse derzeit etwa 1.300 Personen, die in unterschiedlichen Bereichen der Polizei arbeiten.