Fehde um "stinkendes" Käsegeschäft: Nachbarin darf weiterlästern

Für die einen Wohlgenuss, für die anderen eine Belästigung: Im Streit um angeblich unangenehme Gerüche aus einem Käsegeschäft in Oberbayern wurde nun ein Urteil gefällt. Das Landgericht München II gab am Dienstag teils dem Inhaber des "Tölzer Kasladens" in Bad Heilbrunn recht und teils der Nachbarin.

In dem Verfahren ging es darum, ob Hausbewohner öffentlich davon sprechen dürfen, dass es stinkt und ihrem Ärger auch mit Aufklebern an dem Käseladen Luft machen dürfen.