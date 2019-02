Faulpelz Trump? US-Präsident wehrt sich nach Kalender-Leak

Auch Trumps Übergangs-Stabschef Mick Mulvaney nahm den Präsidenten in Schutz. "Die Exekutivzeit ist dazu da, sich auf das nächste Treffen vorzubereiten und das letzte Treffen nachzubereiten", sagte Mulvaney in der NBC-Sendung Meet the Press. "Die Telefonate beginnen um 6.30 Uhr und gehen bis 23.00 Uhr." Trump arbeite also mehr, als im Kalender festgehalten sei.

Das Weiße Haus versucht Medienberichten zufolge mit Hochdruck herauszufinden, wer den Kalender an Axios durchgestochen hat. Mulvaney sagte dem Sender Fox News, der Schuldige solle noch "diese Woche" identifiziert werden.